Il Sun va controcorrente: Young, due club fanno concorrenza all’Inter

Inter, ma non solo. Il Sun fa un passo indietro rispetto a tutte le voci che parlano di un affare quasi fatto quando si tratta del passaggio di Young all’Inter. Lo United vorrebbe firmare un prolungamento di un anno per il terzino ma i segnali parlano tutti di addio al club inglese. Il club nerazzurro gli ha offerto un contratto di 18 mesi e vorrebbe sbarcasse a Milano già adesso e non a fine anno quando andrà in scadenza.

Il giornale inglese però assicura che ci sarebbero due club che si sarebbero uniti alla corsa al giocatore: la Lazio e il Crystal Palace. I biancocelesti avrebbero fatto registrare il loro interesse proprio in questa settimana e la squadra di Hodgson vorrebbe Young già a gennaio, anche perché lo ha allenato ai tempi in cui era ct della Nazionale inglese: gli può offrire continuità e permanenza in Premier. Il giocatore avrebbe quindi a disposizione più opzioni per continuare la sua carriera e trovare la continuità che cerca.

(Fonte: The Sun)