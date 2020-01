CdS – Inter, segnali negativi dall’Inghilterra: si complicano le piste Young e Giroud

Non sarà facile per l’Inter arrivare ad Ashley Young e Olivier Giroud: secondo il Corriere dello Sport, Manchester United e Chelsea hanno deciso di adottare la linea dura, nonostante i due calciatori abbiano espresso la volontà di cambiare aria e di sposare il progetto nerazzurro.

“Lo United non vuole far partire Young, mentre il Chelsea, che intende “liberare” Giroud, pretende di essere pagato bene. Quella di ieri non è stata una giornata di messaggi rassicuranti per l’Inter e i tecnici dei Red Devils e dei Blues hanno spedito in viale della Liberazione “telegrammi” utili a far capire a Marotta e Ausilio che le battaglie per avere i due ultra trentenni richiesti da Conte non saranno facili“.

YOUNG – “Difficile pensare che la situazione si sblocchi in poche ore; più probabile (eventualmente) che ci vogliano dei giorni e del lavoro diplomatico. L’esterno inglese ha già fatto presente al suo allenatore che vuole andarsene, ma non lo ha convinto. Anzi, anche lui si è sentito rispondere che è importante per la squadra. E così, anche se ha rifiutato il prolungamento di contratto che gli è stato proposto dalla dirigenza, al momento può fare poco. Prossime mosse? Potrebbe rifiutarsi di andare in campo oggi (il suo entourage nega questa ipotesi) oppure aspettare la prossima settimana e vedere se esistono i margini per sbloccare la situazione“.

GIROUD – “Quanto all’attaccante del Chelsea, la vicenda è diversa perché lui nel progetto tecnico di Lampard non fa parte e l’ex centrocampista ha dato il via libera alla sua partenza, ma i Blues non vogliono aiutare Conte e chiedono 10 milioni per il cartellino del francese che con l’Inter ha già un accordo fino al 2022 (raggiunto dal suo entourage giovedì)“.