Inter, niente da fare per Zakaria. GdS: “Troppa concorrenza. Molto dipenderà da…”

Il centrocampista svizzero, classe '96, va in scadenza di contratto a giugno con il Borussia Monchengladbach

Tra i tanti nomi accostati all'Inter in vista della prossima stagione c'è anche Denis Zakaria, centrocampista svizzero in scadenza di contratto a giugno con il Borussia Monchengladbach. Il classe '96 è destinato a diventare uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato dei parametri zero, e su di lui si sono mosse diverse squadre. Troppe, secondo La Gazzetta dello Sport, che di fatto esclude i nerazzurri: "Troppi, invece, i corteggiatori per il centrocampista svizzero Denis Zakaria, uno dei pezzi pregiati della collezione di parametri zero 2022 su cui la Juve è in pole. Molto dipenderà da come finirà la telenovela Brozovic che, teoricamente, potrebbe fare il percorso opposto e firmare per una nuova squadra a inizio anno".