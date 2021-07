Inter, Zanotti: “La Prima Squadra grandissima esperienza. Mi ispiro a Darmian”

Il terzino classe 2003 è uno dei calciatori della Primavera nerazzurra aggregati alla pre-season della Prima Squadra

C'è anche il l'esterno classe 2003 Mattia Zanotti tra i giovani Primavera aggregati alla Prima Squadra in questi primi giorni di preparazione in vista della nuova stagione. Ai microfoni di Inter TV ha raccontato le sensazioni di questi primi giorni di ritiro.

"Sto vivendo una grandissima esperienza grazie a mister Inzaghi e hai compagni che ci hanno accolto, facendoci vivere giorni spettacolari. È bellissimo allenarsi con grandi giocatori, si può imparare tanto osservandoli, giorno per giorno. Mi ispiro molto a Matteo Darmian, che è molto bravo a dare un grande apporto sia in fase offensiva che in quella difensiva: cercherò di imparare molto da lui".