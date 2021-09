L’Inter e il mancato affondo per Zapata: ecco la super richiesta dell’Atalanta

Il retroscena sull'interesse estivo del club nerazzurro per l'attaccante colombiano, prossimo avversario della difesa di Inzaghi

L’Inter ha pensato seriamente a Duvan Zapata la scorsa estate, dopo l’addio di Romelu Lukaku. La società aveva in mente la coppia Zapata-Dzeko da regalare a Simone Inzaghi, poi alla fine è arrivato il Tucu Correa su indicazione dell’allenatore. L’Inter - svela Sportmediaset - ha infatti dovuto fare i conti con la richiesta dell’Atalanta per il colombiano. Il giocatore la scorsa estate era valutato quasi 50 milioni di euro dal club, una cifra che i nerazzurri non erano disposti a investire per Zapata.