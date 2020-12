Inter, rimpianto Zappa? GdS: “Affare Cagliari, vale già 10 milioni. E uno così a Conte…”

Gabriele Zappa è uno dei nomi emergenti del calcio italiano: il terzino destro classe ’99, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, dopo una stagione positiva in Serie B con il Pescara si sta confermando anche in A con il Cagliari, tanto da guadagnarsi l’esordio in Under 21 e le attenzioni di diversi club. Domenica, come scrive La Gazzetta dello Sport, affronterà per la prima volta da avversario i nerazzurri: “Domenica ritrova l’Inter, dove è cresciuto nel settore giovanile, dopo esser passato dall’Accademia Nerazzurra. Non lo hanno mai considerato più di tanto ad Appiano Gentile perché in Primavera gli preferivano spesso e volentieri un altro terzino destro, Federico Valietti“.

AFFARE CAGLIARI – “Nell’estate del 2019 finisce al Pescara nell’operazione Gravillon, un difensore che l’Inter (valutandolo 10 milioni) ha preso dagli abruzzesi per girarlo al Lorient. Zappa mostra di aver carattere e a Pescara in B fa un gran campionato con tre allenatori diversi, Zauri, Legrottaglie e Sottil. Segna cinque gol, quattro con Legrottaglie che lo vedeva più esterno offensivo che terzino marcatore. […] Giulini lo acquista per tre milioni e mezzo. E si può dire che il vero affare lo abbia fatto lui. Perché ora ne vale già 10. E i ben informati dicono che anche Roberto Mancini, il c.t. azzurro, sia pronto al grande passo: chiamarlo a Coverciano, almeno per vedere l’effetto che fa“.

CARATTERISTICHE DA CONTE – “Dietro fatica ancora, anche se sta crescendo, ma in fase di possesso spesso è inarrestabile. Può fare il terzino a quattro, ma da quinto in un 3-5-2 è difficile da prendere. […] Zappa all’Inter ci è andato. Ma per tornare nel club, che a volte dà poca fiducia ai propri talenti, dovrà fare una super stagione. Le basi ci sono. E uno così ad Antonio Conte piacerebbe“.