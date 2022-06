Tuttosport: “Inter, zavorre Lazaro-Dalbert: ecco il piano per i due esterni”

Anche quest’anno l’Inter è alla presa con i rebus Dalbert e Lazaro. Due giocatori che insieme sono costati quasi una cinquantina di milioni

Marco Astori

Come ogni estate, l'Inter si trova ora di fronte alla missione più difficile: piazzare i suoi esuberi. E di questa categoria fanno sicuramente parte Dalbert e Valentino Lazaro, entrambi pagati molto ma inutili alla causa nerazzurra. Spiega in merito Tuttosport: "Il contratto del brasiliano, che al momento pesa sul bilancio dell’Inter per 5.8 milioni di euro, scadrà a giugno 2023. Tradotto: questa è l’ultima estate per venderlo e, per non fare una minusvalenza, bisognerà cercare di farlo per almeno 6 milioni. Altrimenti, bisognerà pensare di allungare il contratto del giocatore, che quantomeno non ha un ingaggio pesantissimo (1.2 milioni). Resta il fatto che al momento non c’è una lunga coda di pretendenti. L’ipotesi più viva è quella di un ritorno al Nizza, dove è tornato in panchina Favre, il tecnico che lo ha lanciato.

Valentino Lazaro in nerazzurro ci è arrivato nell’estate del 2019 (prima stagione con la guida di Conte ), pagato 21 milioni di euro all’Hertha Berlino. Per lui si prevedeva un futuro radioso sull’esterno destro. In realtà, la sua esperienza all’Inter dura solo sei mesi: il tempo di 11 presenze, per poi salutare e andare in prestito fino a fine stagione al Newcastle. Sono seguite altre due stagioni in prestito, prima al Borussia Moenchengladbach, poi l’ultima al Benfica (26 presenze, zero reti). Anche nel caso di Lazaro, nessuna delle due si è concretizzata poi con una cessione definitiva.

La differenza, rispetto a Dalbert, è che almeno l’esterno austriaco ha un contratto fino al 30 giugno 2024. Non c’è quindi una necessità assoluta di cedere il cartellino del giocatore - valore a bilancio attuale: 8.4 milioni di euro - per quanto riuscirci farebbe sicuramente comodo. Un prestito, però, andrebbe comunque bene e andrebbe a liberare l’ingaggio di 1.5 milioni di euro che Lazaro percepisce. Pure per lui, però, in questo momento non sembrano esserci piste caldissime. Si parla di un ritorno a Moenchengladbach per un’altra stagione. Dopodiché, nel caso, la prossima estate si vedrà".