Inter, Zazzaroni: “Derby? Per come si è mosso Inzaghi, giocano Dzeko e Mkhitaryan”

Intervenuto negli studi di Pressing, Ivan Zazzaroni, giornalista, ha parlato così in vista dell'Euroderby di mercoledì tra Milan e Inter: "Per come si è mosso Inzaghi giocano Mkhitaryan e Dzeko. Se poi non sa cosa fare, può fare casino: ma per come l'ho visto lavorare con la Roma, ha tenuto fuori l'armeno, che non terrebbe mai fuori neanche sotto tortura".