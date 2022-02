CorSera – Inter, gennaio intenso con vista sul futuro: “Zhang, il bond e in estate…”

Verso il derby. Si avvicina la sfida contro il Milan e il Corriere della Sera riassume quanto accaduto nel mese di gennaio in casa Inter

Verso il derby. Si avvicina la sfida contro il Milan e il Corriere della Sera riassume quanto accaduto nel mese di gennaio in casa Inter . Focalizzandosi soprattutto sugli aspetti extra campo, tra bond e mercato. Ecco quanto evidenziato dal quotidiano oggi: “In maniera diversa, con strategie diverse, percorsi diversi, ma Inter e Milan guardano al futuro. Per il club nerazzurro è stato un gennaio intenso. Il ritorno del presidente Steven Zhang è coinciso con la vittoria della Supercoppa contro la Juventus, primo trofeo per Simone Inzaghi, deciso ad aprire un ciclo. Il mese passato era pieno di trappole per l’Inter, ma il difficile calendario non ha fermato i campioni d’Italia che anzi hanno guadagnato punti sulle avversarie e devono recuperare la partita contro il Bologna.

Il mese è stato impegnativo anche dal punto di vista finanziario. Il club ha emesso un nuovo bond da 415 milioni, per coprire il vecchio in scadenza nel 2022. Nonostante il quadro economico pesante, è riuscito a piazzare un gran colpo sul mercato, prelevando Gosens dall’Atalanta per 25 milioni e rinforzando numericamente l’attacco con Caicedo. Aveva già rinnovato contratti importanti come Lautaro e Barella. Il presidente Zhang ha confermato impegni a lungo termine, con il bond e il prestito di Oaktree l’Inter ha messo liquidità in cassa, bisognerà capire quali saranno le strategie a fine stagione: per muoversi sul mercato potrebbe essere necessaria una cessione importante”, si legge.