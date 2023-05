GdS – Inter, Zhang di parola: sarà leggenda se vincerà la Champions

Il presidente dell'Inter incrocia le dita: in caso di vittoria sarebbe un traguardo per certi aspetti unico

In pochi avrebbero immaginato un'Inter così avanti in Champions League. Soprattutto considerando le premesse di una nuova stagione all'insegna della riduzione dei costi, che non lasciavano ipotizzare un epilogo così positivo per i nerazzurri. E' una sorta di rivincita per Steven Zhang, rimasto al timone e ora a un passo dal grande sogno.