CdS – Inter, Zhang pieno di impegni: il primo è già definito in agenda

Il focus del Corriere dello Sport a proposito di ciò che attende il presidente nerazzurro nei prossimi giorni

La gioia per il trofeo conquistato con l'Inter è incredibile e per ora si pensa soltanto a quello. Presto però Steven Zhang dovrà occuparsi di altri temi, come ricorda il Corriere dello Sport: "Il presente travolgente mette evidentemente, e giustamente, il futuro in stand-by. Ci sarà tempo, come ha detto anche Conte, per affrontare certi argomenti. Di sicuro, a Steven Zhang, che ieri ha ricevuto una telefonata e una lettera di complimenti da parte del presidente federale Gravina, gli impegni non mancheranno. A cominciare dalla definizione del prestito ponte che dovrà dare sostegno alla cassa nerazzurra. A seguire, peraltro, ci sarà da programmare una stagione da campioni d’Italia, definirne le linee guida e stabilirne gli obiettivi: tutto da condividere con Conte e il resto della dirigenza, in modo da confermarsi reciprocamente l’unità d’intenti".