Sky – Inter, Zhang anche oggi ad Appiano Gentile: “Segnale forte, malgrado i rumors”

L’Inter è pronta ad affrontare la Sampdoria e oggi la squadra è scesa in campo ad Appiano Gentile per l’ultimo allenamento stagionale

Come riportato da Sky Sport, "Zhangnon ha mai voluto lasciare la squadra e anche oggi è presente per far sentire la sua vicinanza e incoraggiare. Da dicembre a ora il presidente nerazzurro è con l’Inter, l’ha sempre seguita, anche in partite meno di cartello come il Cagliari per esempio. Anche oggi è ad Appiano Gentile, dimostra quanto ci tenga, malgrado tutti i rumors", le parole di Matteo Barzaghi.