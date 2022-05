Repubblica – Inter, Zhang vende? Solo smentite. Bisogna capire per quanto Suning potrà…

Continuano a circolare voci della possibile vendita del club nerazzurro da parte di Zhang, ma fin qui ci sono state solo smentite dal club

Due giorni all'ultima giornata di campionato, decisiva per assegnare lo scudetto. Secondo quanto riporta Repubblica, la vittoria del campionato potrebbe avere effetti anche sulle proprietà dei due club. "Che il Milan sia in vendita non è un segreto ma con il tricolore sul petto Gordon Singer, figlio del fondatore Paul, potrebbe decidere di conservare il controllo almeno per un po’, nell’ottica di cedere a condizioni migliori di quelle proposte dai fondi Investcorp e Red Bird".