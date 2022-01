Severgnini: “Inter, vittoria all’ultimo minuto magnifica. Quando vinci così…”

Il giornalista si è soffermato sulla poesia della conquista della vittoria in zona Cesarini apprezzatissima anche in letteratura

Eva A. Provenzano

Un'editoriale sulla vittoria dell'Inter e sull'eterna contrapposizione con la Juventus. Beppe Severgnini sul Corriere della Sera parla della Supercoppa vinta all'ultimo minuto contro l'eterna rivale. "Vincere negli ultimi secondi di una finale durata due ore è magnifico, almeno quant’è doloroso perdere in quel modo. Ma lo sport — non solo il calcio — vive di queste cose. Forse, addirittura, vive per queste cose. Tutti, però, fatichiamo ad ammetterlo. Perché sappiamo che in certi epiloghi c’è gioia pura o estrema delusione, e non vogliamo correre rischi", si legge nell'articolo.

"La Supercoppa, diciamolo, è super solo nel nome: piace agli sponsor, alle società e alla tivù, ma è una sorta di Coppa Italia rilucidata, e come quella soffre di problemi esistenziali. Contano lo scudetto e la Champions. Il resto, parliamone. Tutto questo, in teoria. Poi vinci all’ultimo secondo — dopo il gol di Sanchez il pallone non è neppure tornato a centrocampo — e cambia tutto. Anche una coppa noiosetta contro un avversario normale diventa un trionfo contro il titano. Scenografia perfetta: cross di Dimarco, assist di Darmian, gol del piccolo, cocciuto Alexis Sanchez, detto Niño Maravilla (bambino prodigio, in spagnolo). Tre subentrati, a dimostrazione che abbiamo un buon allenatore e una buona rosa. Il calcio raramente offre epiloghi così, ma accade. Quel momento magico si chiama, ancora oggi, «zona Cesarini»", si legge.

"Non c’è solo il calcio. In molti sport esiste la poesia dell’ultimo respiro, non diversa da quella che ha ispirato il cinema (Jean-Luc Godard, À bout de souffle), il teatro o la letteratura", scrive ancora Severgnini. E conclude con un buon auspicio: "Al Niño Maravilla e all’Inter di Inzaghi manca un gol all’ultimo secondo, da centrocampo, magari nel derby col Milan. Poi possiamo dichiararci soddisfatti".

(Fonte: Corriere della Sera)