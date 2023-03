Da Lukaku e Lautaro ai tre italiani: tutti gli impegni dei nerazzurri convocati in Nazionale

Il campionato si ferma per l'ultima sosta della stagione 2022/23: la Serie A lascia spazio agli impegni delle Nazionali. Spiccano in particolare le sfide delle qualificazioni a Euro 2024: le nazionali extra europee invece saranno protagoniste di gare amichevoli. Al termine della sosta l'Inter tornerà in campo sabato 1 aprile contro la Fiorentina a San Siro. Di seguito la lista dei nerazzurri convocati dalle rispettive Nazionali: