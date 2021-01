Si ferma a Udine, contro la squadra di Luca Gotti, la striscia positiva dell’Inter con 21 partite con almeno una rete. Con il pari a reti inviolate alla Dacia Arena, il club nerazzurro interrompe il la serie realizzativa.

Come riferisce Opta, per la prima volta la squadra di Antonio Conte non è andata in gol in Serie A dallo 0-0 contro la Fiorentina a luglio 2020.