Interspac, Gad Lerner: “I 360 mila del Bayern sono alla nostra portata. Vedo…”

Intervenuto nel corso del seminario organizzato da Interspac "Se non ora quando?" , Gad Lerner si dice possibilista circa la possibilità di raggiungere i numeri del Bayern Monaco.

"Bisogna parlarne molto, a differenza di ciò che dice Mentana. E’ emerso un bisogno che deve proliferare. I 360 mila del Bayern Monaco sono alla nostra portata e a questo ciascuno deve lavorare, tirando fuori il portafoglio per prima cosa. Su questo non c’è ombra di dubbio. Io ci vedo non soltanto la convenienza della società, che ha bisogno di noi, ma vedo anche un rapporto con la tifoseria organizzata che può e deve cambiare nel nostro calcio".