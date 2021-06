Libero – Interspac conta già 15 soci vip: “Ecco i nomi di chi ha già aderito”

E' formalmente partito il progetto Interspac. Carlo Cottarelli, economista e noto tifoso dell'Inter, lo ha annunciato ieri

E' formalmente partito il progetto Interspac . Carlo Cottarelli, economista e noto tifoso dell'Inter, ha annunciato l'apertura del sondaggio online rivolto a tutti i tifosi. Ma c'è già chi, come scrive Libero, avrebbe già aderito all'iniziativa. Scrive il quotidiano:

vede anche l’ex presidente della Rai, Roberto Zaccaria. Secondo quanto risulta a Libero si tratta di una vera e propria squadra pronta a scendere in campo per i colori della squadra del cuore: Beppe Severgnini, Claudio Cecchetto, Giancarlo Leone, l’archistar Stefano Boeri, GianFelice Facchetti, Giovanni Storti, Enrico Mentana, Luciano Ligabue, Giacomo Poretti, Paolo Bonolis ed Enrico Ruggeri. Tutti entreranno in società versando una quota di 1.000 euro, ma chi vorrà potrà aumentare - a piacimento - il coinvolgimento nell’iniziativa".