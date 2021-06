Interspac, Rummenigge invitato alla presentazione. La reazione di Zhang. Dentro il club…

Cottarelli ha annunciato ufficialmente l'avvio del progetto Interspac. Rummenigge invitato per la presentazione

Nelle scorse ore Carlo Cottarelli ha annunciato ufficialmente l'avvio del progetto Interspac. Un progetto che punta a promuovere per l'Inter un modello di azionariato popolare in stile Bayern Monaco. Secondo quanto riporta Tuttosport, per ora Zhang non ha manifestato particolare entusiasmo.