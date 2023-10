Intorcia: “Inter, Inzaghi ha mostrato coraggio: Simone premiato dalle scelte”

Se Alexis tornerà davvero quello in grado di decidere la finale di Supercoppa con la Juve nel gennaio 2022 lo scopriremo da qui alla prossima sosta, tre gare per difendere il primato in campionato e il ritorno con il Salisburgo per ipotecare gli ottavi di Champions. Ma le premesse sono buone, e non solo per il gol che ha aperto una partita non semplice e che ha pure una certa valenza statistica, rendendo Alexis (che non segnava da novembre 2021) il miglior marcatore cileno nella storia della Champions, sedici gol contro i quindici di Vidal. Non è comunque solo una questione di rotazioni, di turnover, di riposo da garantire un po’ a Lautaro e un po’ a Thuram: quello che Sanchez può e deve offrire a Simone sta nel suo bagaglio tecnico, nella capacità di attaccare la profondità come di giocare tra le linee. Non deve dare solo il cambio, in sostanza, ma garantire anche variazioni tattiche in corsa.

Altre risposte positive dai titolari: Frattesi. Lanciato per far rifiatare Barella, ma solo per un tempo visto che Nicolò ha sostituito Micki per la legge del giallo, l’incursore ex Sassuolo ha convinto per tutto quello che ha fatto prima e dopo essersi procurato il rigore decisivo. Due riflessioni sui cambi in corsa. Prima: Thuram conferma di sapere come farsi notare anche con un minutaggio ridotto, mettendo lo zampino nel gol poi annullato a Lautaro e in ogni caso mettendo a proprio agio il Toro con meccanismi oramai consolidati. Seconda: Asllani ha bisogno anche di questo, di piccole porzioni di partita, per crescere sul piano dell’esperienza e della personalità. Anche Calha avrà diritto a rifiatare e l’albanese deve farsi trovare certamente più preparato rispetto all’esordio stagionale in Champions in casa della Real Sociedad. Quell’audace tentativo di pallonetto dai venticinque metri, in pieno recupero, è in quest’ottica un segnale da non trascurare".

