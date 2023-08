Intorcia (CdS): “70 giorni dopo Istanbul all’Inter restano due certezze. E Arnautovic…”

"San Siro sa essere giudice severo e spietato, chiedetelo pure a Gagliardini, salutato dai fischi, a differenza di D’Ambrosio, in una serata in cui è facile confondersi, perché chi stava con te ora sta dall’altra parte e vicecersa. Ma sa anche coccolarti da subito se scorge in te qualcosa in più. Marcus Thuram è stato accompagnato con affetto e sostegno incondizionato dal primissimo tocco di palla al debutto alla Scala del calcio. Non ha segnato, ma ha fatto vedere buone cose confermando una generosa predisposizione a dialogare con Lautaro e a giocare con e per la squadra. Il rischio in questo avvio di stagione per il francese era quello di restare schiacciato dal paragone con il precedente centravanti. La sensazione, interpretando il sound del Meazza, è che parta con una linea di credito aperta a suo favore dal popolo nerazzurro proprio per il fatto di non essere il precedente centravanti. Serviranno i fatti, ma le premesse sono buone. Come quelle di Marko Arnautovic, che ha ritrovato San Siro dopo oltre tredici anni: in poco più di mezz’ora, rispetto ai 55 minuti del 2009-10 (3 sole presenze), ha già sfornato un assist per Lautaro. L’austriaco, uno dei bambini lanciati da Mou, può essere molto di più di un romantico rifugio nell’epopea del Triplete."