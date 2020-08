Libero – Inter, soldi e non solo in palio in EL. Il patto con Conte regge

Avevano accusato l’Inter di staccare la spina troppo presto e invece adesso è l’ultima a uscire dall’Europa. Così il quotidiano Libero parla della sfida di stasera con lo Shakhtar e sottolinea che regge il patto tra Conte e la società nerazzurra: ogni altro discorso sollevato nei giorni scorsi è stato rimandato alla fine dell’esperienza in EL.

Il quotidiano pensa alla possibilità dei nerazzurri di andare fino in fondo. In quel caso, se si arrivasse ad alzare la Coppa, arriverebbero nelle casse interisti 14 mln ai quali bisogna aggiungere 3.5 mln per la partecipazione alla Supercoppa Europea (il trofeo che nel 2010 è sfuggito ai nerazzurri, quando era arrivato Benitez sulla panchina). La seconda quota del market pool vale tra i 4 e i 5 mln, quindi in realtà dalla vittoria in finale arriverebbero 21-22 mln. Che si andrebbero ad aggiungere ai 41.2 mln guadagnati dai nerazzurri con la partecipazione in Champions.

Ovviamente non si tratta solo di una questione di soldi ma anche di privilegi. Si potrebbe rientrare in prima fascia per i gironi della prossima CL, senza contare il prestigio di vincere comunque una competizione europea. E una vittoria consentirebbe a Conte di avere molti argomenti nell’incontro con la società. Tutte cose che passano da una eventuale vittoria nella semifinale, tostissima, contro lo Shakhtar. Adesso c’è solo il presente.

(Fonte: Libero il quotidiano)