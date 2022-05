Investcorp: “Complimenti Milan. Vogliamo investire nel calcio europeo”

Il presidente del fondo del Bahrein Mohammed Al Ardhi ha parlato dell'interesse per le opportunità offerte dal calcio europeo

Il fondo del Bahrein Investcorp sembrava molto vicino al Milan , ma alla fine ad acquistare il club rossonero sarà il fondo degli States, RedBird. Da quanto è stato scritto in questi giorni era l'Inter il primo obiettivo di Investcorp che si è fermato di fronte alla situazione del bilancio nerazzurro.

Dal World Economic Forum di Davos, arrivano queste parole da Mohammed Al Ardhi, presidente del gruppo: «Voglio congratularmi con il Milan per la vittoria del campionato. Ovviamente per motivi legali non posso dire molto altro. Il Milan è un grande club. La situazione è che siamo davvero interessati all’industria dello sport, vogliamo investirci. Abbiamo visto molte opportunità nel calcio europeo».