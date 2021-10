Sky – Inzaghi andrà sotto la curva Lazio: verrà accolto così dagli ex tifosi

I suoi ex tifosi si preparano ad accogliere così l'allenatore dell'Inter, che tornerà per la prima volta all'Olimpico

Come sarà accolto Simone Inzaghi dai suoi ex tifosi? Lo ha svelato Sky Sport verso la sfida tra la Lazio e l’Inter in programma sabato alle ore 18 allo stadio Olimpico: “Simone Inzaghi sarà accolto bene, andrà sotto la curva per ricevere l’abbraccio dei suoi ex tifosi. Sono pronti degli striscioni sappiamo, con la società Inzaghi si è lasciato in modo tiepido, freddo. La storia di Inzaghi è nota, questo basta per meritarsi l’applauso, sicuramente”, le parole dell’inviato a Formello.