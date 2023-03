Inter-Juventus, più del secondo posto: Inzaghi e Allegri si giocano la credibilità

Giorno di derby d'Italia: l'Inter ospita a San Siro la Juventus. Tuttosport presenta così la sfida: "Al netto della penalizzazione, il campo racconta che la squadra di Allegri di punti ne ha conquitati 53, tre in più di quella di Inzaghi, per cui chiudere stasera vincendo significherebbe allungare e puntellare il secondo posto, evitando con una sconfitta di venire agganciati nella classifica virtuale, in attesa che il 19 o il 20 aprile la graduatoria diventi definitiva con la sentenza del Collegio di Garanzia dello sport. In realta in ballo stasera c'è molto di più. Anche perché ad aprile, subito dopo la sosta, andrà in scena la semifinale di Coppa Italia in due atti tra Inter e Juve: prima sfida il 4 aprile all’Allianz e ritorno il 26 a Milano".

"Questa sorta di prologo di campionato vale anche come cartina di tornasole per preparare al meglio la doppia sfida di Coppa. [...] Quindi Inter-Juventus per i punti, per l'orgoglio, per "prenotare" la finale di Coppa Italia ma anche per mettere a tacere gli scettici. Da metà agosto a oggi un mare di critiche per il piacentino e il livornese. Mancanza di continuità e improvvisi giri a vuoto per il primo che, in casa viaggia come un treno (15 vittorie e due ko) mentre fuoristrada va a singhiozzo (sei ko e difesa colabordo con 24 reti incassate), a un certo punto ha sentito anche la panchina scricchiolare. Fallimento globale in Champions con l'uscita nella fase a gironi e bel gioco quasi mai pervenuto invece per il secondo. Insomma, più volte sono finiti nel mirino della critica non solo degli addetti ai lavori ma anche del loro pubblico. E così questa sfida, in caso di vittoria, pagherebbe con il jackpot a livello di credibilità".