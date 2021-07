Baldassari: “Inzaghi carico per l’Inter. Ha personalità, non è preoccupato”

L'amico del nuovo tecnico dell'Inter ha parlato della sua vita in Romagna e di come ha trovato l'allenatore prima dell'inizio

Come ha trovato Simone Inzaghi in versione nuovo allenatore dell’Inter?

«Bello carico! Anche se Simo, in realtà, è rimasto quello di sempre, di vent’anni fa. Ci siamo incontrati qualche giorno fa e penso mi verrà a salutare anche oggi perché poi lascerà il mare per iniziare l’avventura con l’Inter».

A Milano Marittima è cambiato qualcosa per Simone Inzaghi adesso che è l’allenatore dei campioni d’Italia?

«No, perché qua è di casa. La gente gli ha sempre voluto bene e lo lascia tranquillo con la famiglia. Pippo, Simone ed io siamo amici da tantissimi anni. Quando eravamo tutti e tre più giovani e single, che giornate qua a Milano Marittima: spiaggia, partita a calcio in acqua, tennis e poi serata. Adesso siamo cresciuti e abbiamo altre responsabilità, la famiglia e i figli».

«L’altro giorno, scherzando, ho detto lui: “Simo, ti sei preso una bella gatta da pelare...”. Per allenare la squadra che ha appena vinto lo scudetto con Antonio Conte serve personalità e Simone è uno che ne ha da vendere. Non l’ho visto preoccupato, tutt’altro».

«È molto motivato e mi sembra super determinato. È una bella occasione per lui e siamo tutti convinti che la sfrutterà al meglio. Esattamente come ha fatto alla Lazio, dove è stato il miglior allenatore degli ultimi venticinque anni assieme a Sven Goran Eriksson».

«Prima di tutto di riuscire a far giocare bene l’Inter come la sua Lazio. E, ovviamente, di continuare a vincere, anche se di scontato non c’è nulla. Il prossimo sarà un campionato tostissimo».