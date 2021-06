Sky – Inzaghi ad Appiano: incontro con Zhang e i dirigenti. Sul mercato, gli esterni…

Il club nerazzurro è pronto a ripartire con il nuovo allenatore e probabilmente senza Hakimi per questo si parla di nuovi acquisti sulle ali

Hakimi è il fronte più caldo: la trattativa con il PSG è iniziata, ma i 60 mln proposti dal club parigino non sono abbastanza per il club nerazzurro che ne chiede 80, come continuano a riferire a Skysport.

L'Inter sta valutando le alternative come Emerson Royal ed Emerson Palmieri. Ruoli diversi, uno gioca a destra e l'altro a sinistra. Perisic in caso di offerta potrebbe lasciare in estate la società nerazzurra. Non è la prima volta che il giocatore del Chelsea viene accostato all'Inter. Ma il Chelsea non aveva mai aperto ad una formula come quella del prestito. Tuchel però lo ha impiegato pochissimo e potrebbe diventare un'occasione.