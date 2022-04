Inzaghi: “Arbitri italiani tra i migliori d’Europa. Gli errori si pareggiano”

Il pensiero del tecnico nerazzurro a proposito delle polemiche arbitrali di questi giorni

Nel corso della conferenza stampa di questa mattina, Simone Inzaghi si è soffermato sulle tante polemiche arbitrali dopo il derby e sulla designazione di Sozza per Inter-Roma. Queste le sue parole: "La grandissima soddisfazione è aver raggiunto un'altra finale. La nostra classe arbitrali è tra le migliori d'Europa, siamo fortunati ad averla. Possono sbagliare gli arbitri come noi allenatori come i giocatori, nell'arco di un campionato gli episodi a favore e contrari si pareggiano".