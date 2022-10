Inzaghi vuole evitare rischi: in campo l’Inter migliore. Asllani e Gosens…

Match point per l'Inter, che questa sera contro il Viktoria Plzen può conquistare la qualificazione agli ottavi di Champions League con un turno di anticipo. Per farlo, Simone Inzaghi si affiderà alla squadra che tanto bene sta facendo nelle ultime gare. Nessuna novità di formazione, come scrive Il Giornale: "Formazione di stasera sostanzialmente scontata, col "nuovo" regista Calhanoglu a dettare i tempi e Mkhitaryan e Barella mezzali. Già da questa scelta si capisce quanto Inzaghi prenda sul serio la partita: vuole vincere e perciò evita il rischio di "provare" Asllani (il designato vice-Brozovic) in un contesto europeo. Magari gli darà poi sabato sera la Sampdoria. E come a lui la darà anche a Gosens, stasera destinato un'altra volta in panchina in favore di Dimarco".