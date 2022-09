Inzaghi: “Asllani l’ho scelto io. Sta facendo bene, con la Roma sarà titolare”

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma ha lanciato Kristjan Asllani, che dovrebbe sostituire Brozovic facendo così il suo debutto da titolare in nerazzurro: "Asllani è stato scelto da me e dalla società. Sta facendo bene, sta lavorando, domani sicuramente comincerà la partita. A centrocampo ho delle difficoltà: ho Asllani, Mkhitaryan, Barella e Calhanoglu, tre cominceranno e uno entrerà. Oltre a Brozovic anche Gagliardini non si è allenato. Vediamo se riuscirà a recuperare per venire almeno in panchina".