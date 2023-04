Queste partite Inzaghi non le sbaglia mai: Simone ha avuto ancora ragione con le sue idee

La sentenza del Corriere della Sera è netta e suona come musica per le orecchie dei tifosi dell'Inter: Simone Inzaghi è re di coppe, le partite secche non le sbaglia. Altra dimostrazione ieri sera a San Siro contro la Juventus:

"Queste partite non le sbaglia mai. Non è un caso, non c’è fortuna. Lo chiamano «Re di Coppe», e lui questo abito lo calza alla perfezione. Inzaghi in finale di Coppa Italia, di nuovo. Fa suo per la prima volta in stagione (su quattro tentativi) il duello con Allegri, arriva da favorito all’Olimpico il 24 maggio contro Fiorentina o Cremonese. Criticato, a rischio, eppure in corsa su tutti i fronti, senza mai venir meno alle sue idee".