Inter, vittoria della resurrezione e del cambiamento: Inzaghi, bel segnale per il futuro

Una vittoria importantissima, che in un sol colpo taglia fuori la Juventus dalla lotta scudetto e rimette completamente in gioco l'Inter . Simone Inzaghi, nella serata più importante, si riprende i nerazzurri e ridà entusiasmo a tutta la squadra nella rincorsa alla seconda stella:

"La vittoria della resurrezione e, soprattutto, del cambiamento. L’Inter che batte la Juve in casa sua, la taglia fuori dalla lotta scudetto e rientra in corsa per il titolo, con un gol su un rigore pieno di polemiche, «sono buoni segnali per il futuro», come sottolinea Marco Tronchetti Provera, vicepresidente e amministratore delegato della Pirelli, intervenuto a «La politica nel pallone» su Rai Gr Parlamento. Il segnale è ottimo per Simone Inzaghi e il suo di futuro".