Inter, a Inzaghi interessa il bilancio del campo. Segnale positivo in vista del Sassuolo

Dopo le notizie sui conti dell'Inter, il tecnico nerazzurro vuole che la squadra rimanga concentrata per centrare i tre punti

"Buon per l’Inter che si torni subito in campo, anche se la trasferta a Reggio Emilia col Sassuolo (inizio 20,45) non è semplice. Stasera si chiude il miniciclo di 7 partite tra le due soste per le Nazionali e a Inzaghi il bilancio che interessa di più è quello del campo: vuole vincere per restare nella parte altissima della classifica, tenere la Juventus a distanza di sicurezza, e soprattutto scattare a +5 rispetto all’Inter di un anno fa. Curiosamente, la partita di andata a Reggio Emilia fu giocata (e stravinta dall’Inter, 0-3) all’indomani dell’approvazione dell’assemblea del bilancio 2020, quei -102 milioni che allora fecero scalpore. Per chi crede a certe cose, potrebbe essere un buon segnale. Per quanto l’avversario sia ostico, rientrando in Italia il livello medio si abbassa, per cui in diretta proporzione l’Inter può ambire a gonfiare ulteriormente le sue statistiche di primo attacco del campionato", si legge su il Giornale.