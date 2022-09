TS – Inzaghi non in bilico ma a Plzen è già quasi decisiva: ”L’Inter deve ritrovare…”

''Com’è dura la vita da tecnico. Simone Inzaghi non ha fatto in tempo a strappare con unghie e cuore tre punti d’oro al Torino, che già stasera in quel di Plzen, cittadina di 170mila abitanti della Repubblica Ceca a 90 km da Praga, si giocherà contro il Viktoria un’altra fetta di tranquillità in vista dell’imminente sosta per le nazionali''. Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla sfida di Champions tra Inter e Plzen. Vietato, dunque, commettere passi falsi anche perché, nelle prossime due sfide, ci sarà il doppio incrocio con il Barcellona.

''Insomma, Inzaghi non era in bilico dopo il Bayern - forte anche di un contratto fino al 2024 rinnovato pochi mesi fa per volere del presidente Zhang -, non lo è adesso, oltretutto dopo aver vinto col Torino ed essere a soli due punti dal primo posto in classifica. Ma l’Inter deve ritrovare non solo continuità di risultati, ma anche la sua anima, lasciata per strada fra gli ultimi due derby di campionato (quello della scorsa settimana e quello di febbraio in cui è cambiata la storia dello scudetto '21-22) e la fatal Bologna (il liscio di Radu)'', spiega Tuttosport.