Jacobelli: “Inzaghi, bonus cancellati. Con il Barcellona gara da dentro o fuori”

Simone è il primo a sapere che, in caso di fiasco nelle tre partite più importanti per tecnico e squadra, il primo a pagare sarà proprio lui. Lui che nella stagione inaugurale a Milano ha vinto le due coppe nazionali, soffiandole entrambe alla Juve, e ha conteso il titolo al Milan sino all'ultima giornata. Tuttavia, la falsa partenza attuale ha cancellato ogni bonus e si capisce perché. La difesa (13 gol subiti in 8 gare) è la peggiore delle prime dieci in classifica e balla con Skriniar, ancora comprensibilmente frastornato dalla munificenza Psg, già tornato sotto. Handanovic sente sul collo il fiato di Onana che, infatti, in Champions gioca al posto suo. Perisic è il convitato di pietra di ogni partita orfana di lui poiché nessuno, sinora, è riuscito a non farlo rimpiangere. Barella in Nazionale fa il Barella, nell'Inter per adesso no. Asllani, talento che non vede l'ora di essere messo alla prova, invece gioca a fatica anche quando Brozovic è infortunato. Lukaku ha disputato il 40% in meno dei minuti che aveva collezionato nelle prime sette gare dell'ultima stagione nerazzurra precedente il passaggio al Chelsea e Romelu non ci sarà nemmeno contro il Barcellona, saltando l'ottava gara di fila. Per non dire dello stesso Brozovic, da nove giorni fuori per i guai ai flessori; di Calhanoglu fuori per 20 giorni e appena rientrato; di Mkhitaryan indisponibile per due settimane e di nuovo impiegabile, ma in evidente ritardo di condizione.