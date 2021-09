Gds – Inter, Inzaghi bravo a consolidare le fondamenta lasciate da Conte. Calhanoglu può…

Il quotidiano analizza le squadre che stanno al vertice dopo le prime cinque partite di campionato

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport , Fabio Licari fa il punto sul campionato dopo le prime cinque giornate. In testa alla classifica c'è il Napoli di Luciano Spalletti, subito dietro le due milanesi per quello che si preannuncia un campionato equilibrato. "Si assiste a un avvincente balletto in testa alla classifica tra Napoli, Inter e Milan. Sorpasso e controsorpasso. Tonali, Diaz, Kessie contro Fabian, Anguissa, Osimhen. Senza respiro: giovedì Spalletti s’è ripreso il primo posto, oggi Inzaghi e Pioli possono scavalcarlo ancora, in attesa di Napoli-Cagliari domani con eventuale (possibilissima) nuova classifica. È il campionato diluito quasi ogni santo giorno della settimana: divertente finché la situazione è di totale equilibrio".

"In teoria, questo è un weekend favorevole a due sfidanti su tre: il Napoli, che ritrova il vecchio ex Mazzarri e un Cagliari obbligato a svegliarsi prima che sia tardi, e il Milan, ospite dello Spezia che ha appena fatto soffrire la Juve fino all’ultima occasione. E l’Inter? Il discorso si complica, perché l’Atalanta è una nuova grande, da anni all’altezza di Juve, Inter e Milan. Con tutto il rispetto per Genoa, Verona, Samp e Bologna, oggi Simone Inzaghi è atteso a un esame serio, ancora più impegnativo di quello superato con la Fiorentina, bella ma inevitabilmente non ancora continua. Fin qui l’ex tecnico laziale è stato bravissimo a consolidare le fondamenta lasciate da Conte, senza rivoluzioni, con qualche accorgimento, facendo quasi dimenticare che Hakimi e Lukaku, i più forti con Lautaro, se ne sono andati. Manca ancora la continuità di Calhanoglu che con il suo “tuttocampismo” può creare superiorità dovunque, ma arriverà. Due tra le squadre più fisiche e allo stesso tempo tattiche del nostro torneo. L’Atalanta può rientrare in pista, il campionato è infinito, ma se l’Inter vince anche stasera mette davvero paura".