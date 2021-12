Inter, con lo Spezia preservate energie. Inzaghi si è permesso un buon turnover

Una partita controllata dall'inizio alla fine, nonostante un massiccio turnover con vista sulla Roma (al netto degli infortuni)

"Inzaghi s’è permesso qui un buon turnover, dentro D’Ambrosio, Dimarco, Dumfries, Gagliardini, Correa, e i suoi non hanno speso energie infinite. Tante grazie anche allo Spezia che, fin dal via, non nasconde le sue intenzioni un po’ passatiste: cinque difensori bloccati, tre mediani difensivi, e Manaj-Salcedo allo sbaraglio contro una difesa troppo fisica e organizzata per temere qualcosa (...). Lo Spezia non sa fare il catenaccio, non spinge sul pressing, quindi concede spazi pericolosissimi a gente come Lautaro e Calhanoglu. Per il gol è soltanto questione di tempo".