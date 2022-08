GdS – Inzaghi e gli ex Lazio: “Caicedo non si è mai visto. Il giudizio su Correa…”

Simone Inzaghi e gli ex Lazio. La Gazzetta dello Sport oggi si sofferma sul possibile arrivo all’Inter di Francesco Acerbi e in particolare su un aspetto: “Su Joaquin Correa il giudizio può restare sospeso visto che la sua avventura all'Inter è ancora in corso ed è fresco di gol allo Spezia, ma sicuramente la stagione d'esordio non è stata irresistibile. Felipe Caicedo, invece, in sei mesi di prestito non si è praticamente mai visto. La scorsa estate, infine, la suggestione Stefan Radu non si è mai concretizzata”, si legge.