CorSport: “Barça noia mortale, il calcio di Inzaghi più efficace: difesa e contropiede”

"Va bene anche così. Anzi, va benissimo. L’Inter poteva vincere al Camp Nou, ha invece pareggiato col Barcellona segnando 3 gol, sbagliandone molti altri, giocando come fa una squadra italiana quando deve difendere e ripartire, quando c’è bisogno di organizzarsi e compattarsi". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al 3-3 del Camp Nou. Un risultato che permette all'Inter di avere il destino nelle proprie mani: per qualificarsi, basterà vincere contro il Plzen o, in ogni caso, fare lo stesso risultato del Barcellona contro il Bayern.