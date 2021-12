CdS – Inter quasi perfetta. “Calendario favorevole? Ingeneroso pensare che…”

"L’Inter di Inzaghi in questi mesi ha imboccato un percorso di crescita che l’ha portata ad essere quello che è oggi", spiega il CorSport

"Prove di fuga. L’Inter sale a +4 in classifica e ora si può mettere in poltrona per vedere chi sarà in grado di rispondere. Con la consapevolezza che almeno una tra Milan e Napoli non lo farà. Chiaro che i nerazzurri abbiano beneficiato del calendario - Salernitana, ieri, e Cagliari, le ultime squadre battute - ma ad un solo turno dalla fine del girone di andata sarebbe riduttivo e ingeneroso pensare che dipenda solo da quello". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla vittoria dell'Inter di Salerno. Un successo che permette ai nerazzurri di volare a +4 sul Milan e a +6 sull'Atalanta. "L’Inter di Inzaghi in questi mesi ha imboccato un percorso di crescita che l’ha portata ad essere quello che è oggi. Vale a dire una squadra capace di mettere insieme 43 punti in 18 giornate, meglio (+2) della squadra di Conte al giro di boa dello scorso torneo e anche del Milan (+1) che vinse il titolo di inverno. E manca ancora una giornata (sfida interna con il Torino) per allargare il gap. Quella nerazzurra, in questo momento, sembra una squadra quasi perfetta, che vola sull’onda di 6 vittorie consecutive", prosegue poi il quotidiano.