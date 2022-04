Inzaghi avverte l’Inter: “Niente cali di tensione”. Il finale con la Roma non è piaciuto

Il tecnico dell'Inter tiene alta la tensione e la concentrazione in vista della delicata sfida di mercoledì contro il Bologna

Dopo la vittoria con la Roma, l'Inter ora scenderà in campo mercoledì a Bologna nel recupero di campionato. Gara fondamentale che i nerazzurri non possono permettersi di sbagliare, anche perché una vittoria riporterebbe la squadra di Inzaghi in vetta.