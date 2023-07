GdS – Inter, cambio di strategia: quella di Inzaghi sarà una squadra più verticale

"Via Brozovic, dentro Frattesi alla grande occasione per il salto di qualità, significa in teoria passare dal “doppio play” alla “doppia mezzala” d’incursione con Barella, arretrando Calhanoglu davanti alla difesa (ma Inzaghi ci penserà prima di lasciare in panca Mkhitaryan). Anche Thuram rispetto a Dzeko dà più profondità. Ora tutto su Lukaku per ricostituire la coppia con Lautaro. Rispetto a Istanbul addio a Onana, Brozovic, Dzeko, più Skriniar: non è poco. Però Marotta punta a rafforzare la difesa (oltre a Bisseck serve un vice Darmian, sul taccuino c’è Demiral ), le fasce (Carlos Augusto dal Monza) e l’attacco (una punta di riserva dopo aver venduto Correa)", aggiunge il quotdiano.