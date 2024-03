"Dopo 28 giornate del campionato scorso il Napoli di Spalletti aveva subìto 20 gol, l’Inter di Inzaghi ne aveva presi 32, era quarta in classifica ma aveva la sesta difesa. Quest’anno, alla stessa giornata, l’Inter ha incassato appena 13 gol, sette in meno del Napoli dello scudetto ma soprattutto 19 in meno rispetto a se stessa. Non è un miglioramento, è un ribaltone. Eppure Inzaghi è stato l’allenatore italiano che ha cambiato il punto di vista comune sulla difesa a tre, da sempre considerata come una difesa di protezione".