Inzaghi, niente cambio di modulo: ecco la ricetta per far ripartire l’Inter

Il tecnico nerazzurro crede nello scudetto, ed è convinto di poter riportare la squadra ai livelli di qualche mese fa

Nessuna resa: in casa Inter sono ancora tutti convinti di poter vincere lo scudetto e conquistare la seconda stella. A cominciare da Simone Inzgahi che, secondo il Corriere dello Sport, non ha alcuna intenzione di arrendersi: "Nessun cambio di modulo, ovvero passaggio dal 3-5-2 al 3-4-1-2 o alla difesa a 4. Nessuno stravolgimento nei metodi di lavoro. Niente pugno di ferro con la squadra che ha ottenuto 7 punti nelle ultime 7 giornate e che adesso, pur con una partita da recuperare, è a -6 dal Milan e a -3 dal Napoli. Inzaghi crede nello scudetto e nella possibilità di rivedere in tempi brevi l'Inter che, con il suo calcio brillante, a fine gennaio sembrava aver "ipotecato" lo scudetto. Non ha intenzione di gettare la spugna anche perché dalla sua parte ha il pieno sostegno del presidente Zhang, degli altri dirigenti, della curva Nord e di un'ampia fetta tifosi".