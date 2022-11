Inzaghi, in Champions è tre su tre. Era sotto esame, è riuscito a rilanciare l’Inter

"Tre su tre. Lazio 2020, Inter 2021 e 2022. Certo, agli ottavi Inzaghi ha trovato il Bayern campione uscente e il Liverpool futuro finalista, però la sorte può girare. Anche perché in primavera c’è stata quella che Zhang la scorsa settimana ha ricordato come la “Notte magica di Anfield”: una delle 3 sconfitte nelle 63 uscite stagionali del Liverpool, firmata Inter. Quest’anno la Champions ha rilanciato i nerazzurri, partiti al sorteggio in terza fascia e arrivati alla sfida col Barça con 4 sconfitte su 8 in campionato. Inzaghi era sotto esame, ha fatto fuori il Barcellona con una prestazione sublime al Camp Nou e si è rilanciato in Serie A. I catalani nel budget 22-23 avevano inserito i premi per i quarti di Champions, i nerazzurri quelli dell’Europa League. Il campo ha raccontato un’altra storia. E deve ancora entrare in scena Lukaku", si legge su La Gazzetta dello Sport.