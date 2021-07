Inzaghi pronto al nuovo corso Inter: “Ha chiamato tutti i giocatori per…”

Il nuovo tecnico dell'Inter inizierà giovedì la sua avventura in nerazzurro, ma ha già preso contatto con la squadra

L'avventura di Simone Inzaghi all'Inter è pronta a iniziare. Il tecnico si calerà nel nuovo ambiente in questi giorni e giovedì accoglierà il suo nuovo gruppo alla Pinetina. Inzaghi, intanto, ha già preso contatto con molti elementi della rosa nerazzurra.

"È abituato, infatti, a creare empatia con i giocatori: il dialogo è costante, sia al campo di allenamento sia al di fuori, attraverso il telefono. Beh, proprio il cellulare è stato lo strumento con cui ha iniziato a farsi conoscere dal gruppo: ha chiamato tutti, presentandosi, ma soprattutto cominciando a spiegare le sue idee e ciò che ha in mente di creare in questa stagione", spiega il Corriere dello Sport.

"Evidentemente, quella di Conte è un’eredità pesante, ma Simone non ha intenzione di compiere rivoluzioni. Il suo sistema di gioco di riferimento è il medesimo. E questo servirà come base di partenza. Poi aggiungerà qualcosa di suo, magari in maniera più graduale. Facile, ad esempio, che il gioco sia più manovrato e meno (immediatamente) verticale. Poi è chiaro che dipenderà anche dal “materiale” ad esempio. Calhanoglu, ad esempio, ha coperto subito lo stop di Eriksen. Ma le fasce, con la partenza di Hakimi e quella di Young, oltre ai dubbi su Perisic, sono un’incognita al momento", aggiunge il quotidiano.