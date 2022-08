CorSera – Inzaghi chiude le porte del mercato dell’Inter e chiede la rivincita al Milan

"Avviso ai naviganti che sperano sempre in qualche falla nelle navi degli avversari, in special modo dell’Inter già ferita un anno fa dalla partenza di Lukaku e in queste settimane timorosa di perdere Skriniar e Dumfries. Simone Inzaghi prima di sbarcare a Lecce per l’esordio in campionato chiude le porte del mercato in uscita e dichiara aperto «con orgoglio» il campionato della rivincita sul Milan", riporta il Corriere della Sera.