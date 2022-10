SM – Inzaghi, in tanti avevano già preparato il coccodrillo. Onana sicurezza, Skriniar…

"Nella notte più difficile l'Inter e Inzaghi si ritrovano come per magia e con una prova di carattere e sofferenza danno una svolta importante alla stagione". Apre così l'analisi di Sport Mediaset in merito alla vittoria dell'Inter contro il Barcellona. Una prestazione merito anche di Inzaghi, criticato da molti ma in grado di incartare i blaugrana.

"In tanti avevano preparato il coccodrillo e i titoli di coda per un allenatore confuso e lontano parente da quello dell'anno scorso, in tribuna c'erano tanti corteggiatori per la panchina di Inzaghi, confermato prima dell'impresa anche da Marotta", commenta Sport Mediaset. Le scelte del mister - Onana ha dato sicurezza al reparto, Skriniar con la fascia da capitano è sembrato rivitalizzato, Calhanoglu ha sfoderato il jolly vittoria e non ha fatto rimpiangere l'assenza di Brozovic - hanno pagato e ora la speranza è che la scintilla si trasformi in svolta definitiva.