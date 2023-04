Giornale – Inzaghi non cancella le colpe ma dà un senso all’Inter. Le voci su Investcorp…

"Del resto l’Inter di Coppa finora non ha mai tradito, in Europa come in Italia. Anche da calciatore, Simone Inzaghi era uomo di Coppe. Paradossalmente, non gli basterà però chiudere fra le prime 4 in Europa se nel frattempo non farà altrettanto in Italia. La semifinale di Champions sarebbe ovviamente un traguardo di più alto prestigio, ma i soldi arrivano dal quarto posto in campionato. E a nessuno servono quanto all’Inter di Zhang, sempre al centro di insistite voci sull’interessamento degli arabi di Investcorp".