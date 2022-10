C’è un concetto che Inzaghi ha ribadito con forza alla squadra dopo Barcellona

Il pareggio dal sapore di vittoria al Camp Nou deve essere un trampolino di lancio per l'Inter, che ha bisogno di risalire la china in campionato. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi racconta come Inzaghi abbia gestito i giorni successivi al match di Barcellona:

"«Il Barcellona è il passato - ha detto ancora Inzaghi -. Lì abbiamo speso tanto a livello fisico e mentale, ora ci aspetta un’altra gara intensa, dovremo fare le cose per bene». Ed è il concetto che ha ribadito con forza alla squadra anche privatamente, nelle ore post Barcellona: in campo voglio vedere lo stesso spirito messo in Champions League, aggredendo la partita fin dall’inizio, il senso del pensiero dell’allenatore. Per sistemare la classifica, in fondo, non c’è altra via".